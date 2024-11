Napoli, 8 novembre 2024 – Al XX Congresso Nazionale della SIFC – Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica, che si terrà a partire da oggi a Napoli, PIAM Farmaceutici presenta MediDrink CF, alimento completo ad alto contenuto di energia e nutrienti specificatamente formulato per offrire ai pazienti con fibrosi cistica un prodotto che supporti adeguatamente il mantenimento dello stato nutrizionale, finalizzato all’ottimizzazione della crescita e dello stato di salute, inclusa la funzionalità respiratoria. La fibrosi cistica (FC), malattia genetica ereditaria a trasmissione autosomica recessiva, colpisce circa un neonato su 2.500-2.700, compromettendo la funzionalità di diversi apparati. La patologia interessa principalmente l’apparato respiratorio e il sistema gastro-intestinale, con una disfunzione pancreatica esocrina a cui consegue sindrome da malassorbimento e probabile malnutrizione.

In letteratura scientifica è riportato che una quota variabile tra il 25% e il 50% dei pazienti con fibrosi cistica presenta diversi gradi di malnutrizione, un aspetto che ha conseguenze dirette sulla morbilità e mortalità della patologia. Fattori spesso legati allo stato di malnutrizione incidono negativamente sul recupero dalle riacutizzazioni della malattia, sull’efficacia dei trattamenti, sulla guarigione delle ferite, sulla frequenza delle complicanze (per esempio le infezioni), sulla prognosi e sulla qualità della vita delle persone affette da FC.

È noto che le esigenze nutrizionali dei pazienti con fibrosi cistica sono diverse da quelle dei pazienti affetti da altre malattie croniche. Un maggior dispendio energetico rispetto alle persone sane e un ridotto assorbimento delle quote lipidiche e proteiche dovuto alla patologia richiedono sovente una dieta ad alto contenuto calorico e addizionata di nutrienti specifici, non solo al fine di promuovere il raggiungimento o il mantenimento di un indice di massa corporea adeguato, ma anche per favorire il miglioramento della funzione polmonare, aspetto legato anche allo stato nutrizionale del paziente. I bisogni nutrizionali dei pazienti con fibrosi cistica includono, oltre all’alto fabbisogno calorico, una quota aumentata di grassi, prevalentemente mono- e poli-insaturi, un’integrazione di acidi grassi polinsaturi omega-3, un alto contenuto proteico e un’integrazione di vitamine e micronutrienti, tra cui zinco e selenio.

La composizione di MediDrink CF, nuovo alimento a fini medici speciali pronto all’uso, mira pertanto a sostenere le persone con fibrosi cistica rispettando i loro i bisogni nutrizionali. I macronutrienti principali forniscono un’elevata quota di energia proveniente prevalentemente da grassi e proteine, mentre i carboidrati sono presenti in quantità limitate per ridurre il carico di CO2 dovuto al catabolismo, aspetto che è stato correlato a una migliorata funzionalità polmonare. La presenza di un elevato contenuto di acidi grassi omega-3, oltre a supportare il miglioramento dello stato nutrizionale e a contrastare la perdita di massa muscolare, contribuisce a ridurre il livello di infiammazione cronica tipico di questa condizione. I micronutrienti come vitamine, sia liposolubili che idrosolubili, e minerali, come zinco e selenio, contribuiscono rispettivamente a colmare eventuali carenze vitaminiche e a migliorare appetito e funzionalità respiratoria. In aggiunta, il prodotto fornisce una quota di fibra alimentare importante per gli effetti benefici sulla salute dell’intestino.

Informazioni sulla fibrosi cistica

La fibrosi cistica (FC) è una patologia causata da un difetto della proteina CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), la cui funzione è di regolare gli scambi idroelettrolitici. L’alterazione della proteina comporta un’anomalia del trasporto di sali e determina, principalmente, la produzione di secrezioni “disidratate”: il sudore è molto ricco in sodio e cloro, mentre il muco è denso e vischioso e tende ad ostruire i dotti nei quali viene a trovarsi. Ad essere colpiti dagli effetti della malattia sono soprattutto l’apparato respiratorio e il pancreas, ma possono essere coinvolti anche altri organi interni, come il fegato, l’intestino e l’apparato riproduttivo (soprattutto nei maschi, a causa dell’ostruzione dei dotti spermatici).

Informazioni sugli alimenti a fini medici speciali

Gli alimenti a fini medici speciali sono prodotti volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da malattie che determinano l’impossibilità o la forte difficoltà a nutrirsi utilizzando i comuni alimenti per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo. Sono quindi dedicati alle particolari esigenze nutrizionali di bambini e adulti con malattie in ambito metabolico e a carico dell’apparato digerente.