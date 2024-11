Ragusa – Nuovo look per il Giardino Ibleo. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Potenziamento e ampliamento dell’area giochi (anche inclusivi per bambini con disabilità), – dichiara il sindaco Peppe Cassì – realizzazione di un’area fitness con apposite installazioni, realizzazione di un’area pic nic, restauro degli elementi in pietra, realizzazione di un sistema di fontane a raso con illuminazione, potenziamento dell’illuminazione sia dei giochi e sia della fontana di Nettuno, l’installazione di totem con pannelli solari per la ricarica di dispositivi mobili, piantumazione di nuove essenze arboree e di nuove siepi e, infine, la realizzazione di un’area agility dog.

I Giardini iblei, cuore verde del nostro quartiere barocco, si preparano a vivere un altro intervento strutturale che li renderà ancora più belli e apprezzati.

È stata infatti pubblicata la manifestazione di interesse per “Lavori di restauro e valorizzazione del giardino storico Villa di Ibla” dal valore globale di circa 650.000 Euro”.

“Una volta individuata la ditta e aggiudicati i lavori, – continua l’assessore al Verde Pubblico, Mario D’Asta – in poco meno di un anno i nostri Giardini saranno non solo restaurati ma anche rinnovati in molte loro parti. L’area ludica, ad esempio, diventerà maggiormente “intergenerazionale”: da una parte saranno installati nuovi giochi, dall’altra vedrà la presenza di un’area fitness e di totem per la ricarica di dispositivi elettronici; un luogo dove i bambini potranno giocare e i genitori rilassarsi o tenersi in forma.

Secondo lo stesso principio di apertura, verrà installata un’area cani, in modo da estendere i Giardini anche a questo tipo di fruizione nella maniera corretta. Le 4 vasche esistenti vicino l’area ludica saranno unite in un’unica fontana a raso, con giochi d’acqua nella parte centrale e zampilli statici ai lati, sarà munita di luci, sistema di disinfettazione e parapetto con spalliera che fungerà da seduta. Sarà infine un giardino fiorito tutto l’anno, con essenze che “si vestono” in periodi diversi dell’anno, alternando colori e profumi.”