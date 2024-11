Modica – Domenica, dalle 10:00 alle 12:00, Corso Umberto I di Modica ospiterà la 2ª edizione di “Andiamo a Due Ruote per l’Autismo”, un evento dedicato all’educazione stradale e all’inclusione sociale. La manifestazione coinvolgerà sia ragazzi autistici delle associazioni di categoria della provincia di Ragusa che giovani normodotati di associazioni sportive locali, favorendo l’inclusione e la comprensione reciproca. Al centro dell’evento ci sarà un laboratorio educativo, pensato per insegnare le basi delle norme civiche e stradali. I partecipanti saranno guidati verso una maggiore autonomia negli spostamenti urbani e extraurbani e, per coloro che saranno idonei, il percorso potrà rappresentare un primo passo verso il conseguimento della patente di guida.

A rendere speciale questa giornata sarà: l’allestimento di Corso Umberto I da parte del team dell’autoscuola di Giovanni Modica, di un vero e proprio circuito stradale a misura di bambino, completo di birilli, semafori, macchinine elettriche e personale altamente qualificato. I ragazzi del gruppo sportivo Running Modica e del gruppo DIKE pallavolo Modica contribuiranno attivamente, creando un ambiente di inclusione. Il Club Vespisti Iblei Estremo Sud metterà a disposizione i propri mezzi per un’esperienza unica, mentre Multimotors Modica fornirà biciclette a pedale ed elettriche per arricchire ulteriormente il circuito. L’obiettivo principale è regalare ai partecipanti momenti di gioia e apprendimento, con un’opportunità per i giovani di acquisire maggiore indipendenza.

“Andiamo a Due Ruote per l’Autismo” è un’occasione per unire divertimento e sensibilizzazione, dimostrando come lo sport e la partecipazione attiva possano contribuire a una comunità più inclusiva e consapevole. L’Associazione La Terra di Matteo supporto all’autismo no profit continua così la sua missione di sensibilizzare la comunità e supportare concretamente le famiglie e i ragazzi autistici, costruendo una rete di inclusione e opportunità per un futuro migliore.