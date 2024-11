Ragusa – “Per la prima volta – afferma il sindaco Peppe Cassì – Ragusa avrà un servizio di trasporto pubblico serale, sette giorni su sette. Da lunedì 11 novembre la linea 3, che mette in connessione Ibla, Centro e nodo Zama, effettuerà servizio continuo fino alle ore 24:00. Si tratta di una linea circolare, che dal nodo Zama arriva ai Giardini Iblei passando per via Carducci, Piazza Libertà e Piazza del Popolo all’andata; dall’interno di Ibla e da Corso Italia al ritorno.

Oltre ad aver aumentato linee, frequenza e servizi tecnologici, il nuovo trasporto pubblico va quindi a sanare un’esigenza storica della nostra città, con un servizio che risponde alle ormai croniche richieste di studenti universitari, turisti e cittadini” .

“La città di Ragusa sta riscoprendo il trasporto pubblico locale – prosegue l’assessore alla Mobilità e al Centro storico, Giovanni Gurrieri – e i dati in nostro possesso ci confermano quanto previsto. In funzione di ciò vogliamo che l’idea di mobilità possa coprire fasce orarie sempre più vaste, collegando i nostri centri storici come mai accaduto prima.

Un servizio che va incontro non solo alle utenze tradizionalmente prive di mezzi propri, come studenti universitari e turisti, ma pensato anche per cittadini e operatori economici, che fino a tarda sera potranno utilizzare il servizio pubblico anziché l’auto privata. Si compie un altro importante passo verso una Ragusa sempre più servita”.