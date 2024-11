Scicli – Primo stop stagionale per l’Handball Scicli Social Club al termine di una partita equilibrata. Oreste Delitala il miglior realizzatore della gara. Alla ripresa dopo due settimane di sosta, l’Handball Scicli Social Club è stato sconfitto nella trasferta a Siracusa contro l’Aretusa, al termine di una partita aperta e combattuta, perdendo in tal modo l’imbattibilità nel campionato. L’inizio della partita ed in particolare tutto il primo tempo faceva sperare in una grande partita da parte dei gialloverdi, con un buon giro palla ed una buona azione realizzativa. Poi, nella seconda parte della gara qualcosa “si è spento” nel gioco, evidenziando un gioco compassato e prevedibile, con marchiani errori nelle conclusioni, lasciando ampio spazio alle ripartenze dei padroni di casa, che hanno espresso una pallamano di qualità davvero pregevole, caratterizzata da individualità di valore.

Forse il problema della panchina corta ha condizionato la performance generale della squadra, difatti, ben tre erano le assenze importanti, cioè quella di Christopher Ficili, di Danilo Ballaera e quella di Bartolo Marino. Fra le cose positive da registrare la capacità realizzativa di Oreste Delitala (andato in doppia cifra) e la prestazione oltre righe di Marco Causarano e di Gaetano Ciavorella, imitati dai due portieri impiegati Gioele Occhipinti e l’evergreen Franco Iacono.

Il coach Giovanni Marino al termine della gara è apparso contrariato per il comportamento dei suoi nella seconda frazione della partita: “Accetto il verdetto del campo, ma non capisco l’appannamento dei ragazzi, non riuscendo a trovare la via della rete in occasioni di attacco favorevoli.

L’unica cosa che mi conforta è l’atteggiamento posto in essere nella fase difensiva con molta attenzione. Archiviato questo stop penso già alla gara di domenica prossima quando affronteremo la compagine del Girgenti”.

Tabellino

ARETUSA – SCICLI SOCIAL CLUB 30-27 (pt 15-14).

ARETUSA: Vazquez (4), Settembre, Santoro L. (4), Santoro M. (2), Blanco (4), Boubaker Ras., Boubaker Ray., Palestro, Faraci (4), Zivillica L. (3), Zivillica S., Di Martino, Vila Vila (4), Della Bina (3), Giummarra (2), Carnemolla.

Allenatore: Sergio Vilageliu Garcia.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti G., Delitala (10), Carbone (8), Causarano, Nakoue, Ciavorella (4), Drago (3), Iacono, Martino, Sammito, Costa (2), Occhipinti A.

Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Manuele e Castagnino.