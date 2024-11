Ragusa – “Vogliamo fare un plauso, come componenti di Italia Viva, al disegno di legge che vede come primo firmatario l’onorevole Fabio Venezia che cerca di strutturare, da un punto di vista legislativo, un momento storico e una eredità culturale che certamente la nostra isola deve celebrare. Parliamo del centenario della nascita di Andrea Camilleri”. E’ quanto sottolinea la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, che evidenzia come “il nostro conterraneo Andrea Camilleri è stato uno degli intellettuali italiani più importanti dell’ultimo secolo. E nel contesto di questa storica ricorrenza troviamo l’intuizione dell’on. Venezia, degna di essere veicolata e resa dibattito nell’ambito delle realtà culturali dell’isola”.

“Per quanto ci riguarda – afferma Buscema – intendiamo farci promotori di questo dibattito all’interno della provincia di Ragusa per far sì che questo disegno non rimanga relegato al semplice centenario o a una piccola porzione della nostra isola, ma possa diventare una promozione culturale permanente con interventi strutturali anche come motivo di viaggio per le nuove generazioni, capace di attrarre interesse. Grazie a Camilleri, la nostra terra, e in modo particolare la provincia iblea, ha tratto un beneficio non indifferente in termini di immagine e di presenza turistica e molto gli dobbiamo riconoscere. Leggendo il disegno di legge, infatti, riteniamo che tale proposta sia meritevole di essere diffusa alla collettività e strutturata in maniera tale che questa norma possa dare l’imprinting per non fermarsi soltanto al centenario ma avere una certa continuità per creare intorno alla figura di Andrea Camilleri un senso della fruizione regionale dei “Luoghi di Camilleri” di sicuro interesse culturale oltre che del viaggio attraverso varie iniziative.

Ecco perché, partendo da questo presupposto, ci faremo promotori di un momento di dibattito all’interno della nostra provincia per fare conoscere e iniziare a lavorare insieme intorno a quello che speriamo sia un percorso normativo che sarà presto fatto proprio dall’Assemblea regionale”.