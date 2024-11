Ragusa – Il workshop Aretusa wedding foto & film ha preso il via ieri mattina a Poggio del sole hotel, sulla Ragusa mare, e proseguirà sino a oggi, martedì 5 novembre, grazie all’organizzazione dell’Associazione fotografi iblei, con il presidente Enzo Giummarra e il vice Ignazio Di Grandi. Ieri mattina, grande interesse per i workshop che hanno visto per protagonisti i master Vito D’Agostino, filmmaker, e Mimmo Basile, wedding photography, che sono entrati nello specifico dell’attività che riguarda da vicino i fotografi professionisti, a cominciare dall’introduzione al video di matrimonio, al linguaggio narrativo, per non parlare degli stili di ripresa e montaggio oltre alle soluzioni di marketing e vendita.

Molto interessante, poi, l’approfondimento che ha contemplato l’integrazione con l’intelligenza artificiale oltre all’analisi delle attrezzature del wedding day. “Siamo molto soddisfatti – affermano Giummarra e Di Grandi – del rendimento di queste prime ore di lavoro e, soprattutto, dell’interesse manifestato dai colleghi. C’era davvero l’esigenza di confrontarsi dopo tutti questi anni in cui, per vari motivi, non era stato possibile farlo. Ci sembra di poter dire che ora si potrà guardare al futuro con maggiore cognizione di causa delle nostre opportunità operative”.