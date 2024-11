Modica – Il Modica Calcio, di Danilo Radenza e Mattia Pitino, riparte dal Real Siracusa Belvedere la sua corsa nel Girone B di Eccellenza, dopo la sconfitta per 1-0 in casa della Nebros è tempo di esaltare quanto di buono fatto in quella gara e concretizzare le occasioni che arriveranno. Al “Vincenzo Barone” arriva una formazione che ha guadagnato 5 punti in 7 partite e che nell’ultima di campionato ha chiuso con uno 0-0 la sfida al Palazzolo. Sicuramente una formazione costruita per mantenere la categoria, ma che gli uomini guidati da Palmisano non dovranno sottovalutare.

La stessa formazione Siracusana nel recente passato ha ceduto in casa del Milazzo solo negli ultimi istanti di partita a dimostrare che sia una compagine in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie con idee e agonismo in campo. I rossoblu dovranno sfruttare il fattore campo e l’agonismo scaturito dalla rabbia per la sfida persa immeritatamente nel turno precedente.

“Siamo pronti ad affrontare una grande partita – dichiara il mister rossoblu Pasquale Ferrara alla vigilia – Abbiamo lavorato tanto e bene per limare gli errori commessi contro la Nebros. Dovremo essere più cinici e affamati sotto porta, per il resto al momento non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, la mole di occasioni costruite è importanti e quindi dovremo essere bravi solo a concretizzarle. Il Real Siracusa verrà con l’intento di dare il 100% per regalarsi punti contro una testa di serie, dovremo essere bravi noi a dare il 200% per riprendere la nostra marcia”.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida del Vincenzo Barone di Domenica 3 Novembre alle 14:30:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Susino, Vitelli.