Siracusa – È Gabriele Scavone di 18 anni la vittima dell’incidente mortale a Siracusa. I funerali del giovane si terranno lunedì 4 novembre alle ore 9:30 nella Chiesa del Pantheon. Il 18enne ha perso tragicamente la vita in un incidente autonomo avvenuto giorno 1 novembre alle prime luci dell’alba, intorno alle 5, in contrada Terrauzza.

Secondo le prime informazioni della Polizia municipale di Siracusa, sembra trattarsi di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Gabriele avrebbe perso il controllo della sua moto per cause ancora da chiarire; velocità o distrazione potrebbero aver giocato un ruolo in questa tragedia. Il violento impatto ha causato lesioni gravi agli organi vitali del giovane che è poi deceduto.

Gabriele era appassionato di calcio, frequentava la quinta classe all’istituto Rizza di Siracusa. Proprio dalla scuola, arriva un sentito messaggio di cordoglio. “Gabriele era un bravissimo ragazzo, uno studente della classe 5AW indirizzo grafica e comunicazione che continueremo sempre a ricordare per la sua generosità, per il garbo dei modi, il buon carattere, e per la sua voglia di vivere. Riposa in pace Gabriele, sarai sempre nei nostri cuori”, si legge sulla pagina social della scuola, dove è stata pubblicata anche una foto di Gabriele spensierato e felice in occasione di un recente viaggio di istruzione.