Ragusa – Apprezzamenti per Ragusa alla Fiera Ttg di Rimini. Lo annuncia con una dichiarazione il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Il Ttg di Rimini,- afferma Cassì – dove Ragusa è stata presente con uno stand e una riconoscibilità propri, è stata l’occasione per presentare il nostro territorio, che ha finalmente nel portale ragusawelcome.com uno strumento per essere “esplorato” digitalmente organizzando dal divano di casa la propria visita, scegliendo gli eventi e prenotando hotel e ristoranti.

Al di là dei tanti apprezzamenti per il nuovo spot, il Ttg è stato innanzitutto l’opportunità di stringere relazioni con oltre 30 tra buyers e tour operator attivi in diversi segmenti: viaggi organizzati in Europa, viaggi organizzati in Italia, vacanze a tema, gruppi e famiglie, pacchetti vacanza, business, lusso, bike tourism, tour dell’Italia, tour guidati personalizzati, viaggi individuali, viaggi aziendali e case vacanze.

Italia (Trentino, Emilia, Toscana, Lombardia, Calabria), Svizzera, Norvegia, Brasile, Lettonia, Bosnia, Regno Unito, India, Cina, Irlanda, Azerbaijan, Spagna, Usa, Kazakistan, Arabia, Portogallo e Canada le aree di interesse coinvolte per allargare i mercati in cui Ragusa è già un riferimento.

Il risultato è un elenco di relazioni utili al Comune e, soprattutto, ai nostri operatori turistici locali, che quindi metteremo a disposizione di associazioni di categoria e di chiunque ne farà richiesta.

Un’azione che si inserisce nel metodo che stiamo portando avanti che mira a coinvolgere tutti coloro i quali vogliano contribuire a promuovere e a far crescere la destinazione Ragusa”.