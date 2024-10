Modica – Doppia sessione ieri, 29 ottobre, per la Terza Commissione Bilancio al Consiglio Comunale di Modica per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2021, approvato nella mattinata a maggioranza, e del Bilancio Consolidato 2022, quest’ultimo approvato nella seduta pomeridiana all’unanimità. La Commissione, avendo ricevuto nei giorni scorsi la documentazione necessaria ed avendo analizzato in Aula con l’ausilio dell’Assessore al Bilancio, ha reputato soddisfacenti le risposte avute dall’Amministrazione Comunale, oggi rappresentata dall’Assessore al Bilancio Delia Vindigni.

“La doppia votazione di oggi – commenta il Presidente della Commissione Alessio Ruffino- dimostra volontà di collaborazione e la fiducia che riponiamo nell’Amministrazione Comunale. Essendo particolarmente strategica la votazione di due atti così importanti per la gestione finanziaria dell’Ente, la Commissione ha voluto dare ulteriore supporto all’Amministrazione assumendosi per l’ennesima volta con grande senso di responsabilità l’onere di approvare, anche senza un chiaro parere da parte dell’organo di revisione sul secondo Consilidato, due atti finanziari così importanti. Adesso ci auspichiamo che il Consiglio Comunale possa essere convocato con la stessa celerità e che il Consiglio tutto possa approvarli e sbloccare così la considerevole somma di oltre 10 milioni di euro a beneficio della città. Somme che permetterebbero di effettuare diversi pagamenti con notevoli benefici per tutti. Ringrazio i miei colleghi per la fattiva collaborazione, ancora una volta non si sono sottratti alla responsabilità a cui gli elettori li hanno chiamati”.