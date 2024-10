Aci Sant’Antonio, Catania – Terribile incidente mortale ieri sera ad Aci Sant’Antonio. A perdere la vita è stato Bruno Barbagallo di 34 anni, netturbino, originario di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Il 34enne è finito con la moto sotto a un camion, a quanto pare impegnato in una manovra per entrare in un deposito merci.

L’uomo viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata e indossava il casco. L’impatto fatatale proprio nel territorio di Aci Sant’Antonio, nei pressi di via Spirito Santo, lungo la Circonvallazione.

Sul posto le forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Tanti i messaggi su facebook per la morte di Bruno Barbagallo

“Ancora non ci credo. Sono sempre le persone migliori – scrive Robin in un post con foto – a lasciarci in questo mondo di merda. RIP me frati Bruno Barbagallo ti terrò sempre nel cuore.

Só che le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, ma pongo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia Barbagallo. Ciao vita”.

“Riposa in pace Bruno Barbagallo…Sentite – scrive Massimo – condoglianze alla famiglia”.

“Voglio ricordarti col sorriso – scrive Francesca – e con la battuta sempre pronta. Ieri e stata l’ultima risata senza sapere che sarebbe stata l’ultima. Rip. Brilla più che puoi e veglia sul tuo piccolo che amavi tanto. Ciao Bruno fai buon viaggio e salutami tanto mio papà”.