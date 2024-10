Ragusa – “Nel contesto purtroppo ancora difficile del Meridione, emergere. È ormai un’abitudine per Ragusa confermata anche dall’ultimo “Ecosistema urbano”, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia che prende in esame 5 macroambiti (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) e 20 parametri ecologici delle 106 città capoluogo”. E’ quanto scrive in un post con foto su facebook il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “In una classifica dominata dalle città del Nord Italia, – scrive il sindaco Cassì – Ragusa si pone al 69^ posto, guadagnando 18 posizioni e piazzandosi come 7^ al Sud.

Migliora la situazione per ciò che riguarda dispersione idrica, trasporto pubblico, piste ciclabili, alberi, pm10, mentre calano i valori di raccolta differenziata (al 70,8%, 39^ in Italia in diminuzione dello 0,04%), tasso di motorizzazione, ztl e verde totale.

È la fotografia di una città che cresce perché si dà da fare. Una comunità dove numerosi volontari, aderenti ad associazioni quali Plastic Free, RagusAtttiva, Collettivo Ocra, Sahara Club, Nuova Acropoli, con il patrocinio del Comune e il supporto di attività private, hanno trascorso la loro domenica (27 ottobre) ripulendo il Parco Giovanni Paolo II.

Grazie: i risultati raggiunti e quelli che vogliamo raggiungere passano sempre da un lavoro di squadra”.