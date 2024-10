Un 44enne, Nicasio Moncada, di Sciara, è morto in contrada Canne Masche in territorio di Termini Imerese (Palermo). Stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno, pare di sua proprietà, quando un traliccio è caduto finendo su un escavatore che stava utilizzando.

Il traliccio è finito sulla cabina e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e tentato di rianimare ed i vigili del fuoco che lo hanno estratto dal mezzo. I carabinieri indagano per ricostruire cosa sia successo.

Il Comune di Sciara in lutto

“In questa giornata, giunge a noi la triste notizia della scomparsa del nostro caro concittadino Nicasio Moncada. Ancora una volta – si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Sciara – non ci sono parole per manifestare il dolore di un’intera comunità come la nostra per l’ennesimo incidente sul lavoro a danno di un padre di famiglia, di un grande lavoratore. L’Amministrazione Comunale tutta esprime il proprio cordoglio alla famiglia”.