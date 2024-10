Scicli – L’importanza strategica della riqualificazione delle strade comunali e nello specifico la Stradella della “forestale” che dal centro abitato di Sampieri si immette nella SP 66 Sampieri – Marina di Modica è stato uno degli obiettivi sul quale il consigliere Marco Lopes ha voluto puntare i fari, richiedendo la convocazione della II^ Commissione Consiliare per verificare l’iter della suddetta opera pubblica già programmata. L’adeguamento, l’incremento dell’accessibilità e la messa in sicurezza dell’arteria stradale con i migliori standard di comfort di marcia e di sicurezza, è stato al centro della riunione dei giorni scorsi della II^ Commissione consiliare per la trattazione dell’ordine del giorno “Stradella Forestale Sampieri, continuazione Miramare.

Stato dell’arte dell’opera”. “L’opera in questione – afferma Marco Lopes – costituirebbe una fondamentale arteria alternativa nella viabilità della borgata rivierasca, che per sua struttura fisiologica ha visto la congestione del traffico automobilistico, quanto invece si potrebbe garantire un grande beneficio per la collettività con la messa in sicurezza”. “Pertanto, ringrazio il presidente della II ^ Commissione consiliare, Arch. Salvatore Causarano e tutti i componenti, che hanno avviato con tempestività tutte le attività per definire l’iter per la realizzazione – continua Lopes – dell’infrastruttura stradale finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno della collettività, in quanto rappresenta una via di rilievo nel contesto territoriale per fare defluire il traffico dal centro verso l’uscita dalla frazione in tutta sicurezza, nonché al rispetto del contesto ambientale e paesaggistico”.

Lopes rammenta che l’opera pubblica è inserita nel programma triennale 2025/2027, approvato in giunta nella delibera n° 148/ del 30 agosto 2024 all’opera n°52 da realizzare con capitale privato, dal titolo “Strada prolungamento Miramare con Sp. 66 Sampieri – Marina di Modica” e chiede quindi all’amministrazione che tutti gli uffici di competenza si attivino per definire le strategie finanziarie ed operative per rendere fattibile la realizzazione di questa opera importante. “Creare infrastrutture stradali sicure, efficienti e fruibili – conclude Lopes- è uno dei primi tasselli per promuovere e lanciare adeguatamente un territorio, renderlo accessibile in modo da garantire la sicurezza stradale”.