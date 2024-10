Ragusa – “Il Governo Schifani e la sua maggioranza di destra hanno sempre sbandierato che essere allineati al Governo Nazionale, al Governo Meloni, fosse un vantaggio”. Lo afferma il deputato regionale, Nello Dipasquale. “Eppure, mentre l’Emilia Romagna riesce a ottenere ingenti somme – spiega Dipasquale – per intervenire sui danni dalle calamità naturali, la Sicilia ottiene solo briciole, come è successo per i danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche con il ciclone Athos del 2012 e come sta succedendo per gli eventi dell’8 e del 9 febbraio del 2023 quando, ormai quasi due anni fa, il presidente Schifani è arrivato sui luoghi del disastro con l’elicottero per promettere interventi tempestivi.

Cosa abbiamo ottenuto? ZERO. Ora Schifani ha promesso un contributo da 2milioni e 800mila euro per i danni causati dal maltempo degli ultimi giorni, ma dal Governo nazionale non ha ottenuto un bel niente”.