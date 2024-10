Manca meno di una settimana al ritorno dell’ora solare in Italia, che scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024. Le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora: alle 3 di notte dovrai puntarle sulle 2. Questo significa che le giornate si accorceranno e ci saranno 60 minuti di luce in più al mattino.

Come di consueto, in autunno si passa dall’ora legale a quella solare per adattarsi meglio ai ritmi naturali della luce e del buio. Inoltre, avrai il vantaggio di dormire un’ora in più. L’ora legale tornerà poi in vigore nel weekend tra il 29 e il 30 marzo 2025, quando le lancette andranno spostate di nuovo un’ora avanti.

Ora Solare: Quando Scatta?

L’ora solare inizia ufficialmente domenica 27 ottobre 2024. Alle ore 3 di notte, dovrai spostare le lancette indietro di 60 minuti, segnando così le ore 2. Questo cambiamento ti permetterà di dormire un’ora in più e di guadagnare più luce al mattino. Tuttavia, al pomeriggio le ore di luce diminuiranno progressivamente fino al solstizio d’inverno, che si verificherà il 21 dicembre.

Quando Torna l’Ora Legale nel 2025?

L’ora solare 2024-2025 resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2025. Il passaggio all’ora legale avverrà tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025. In quel momento, dovrai spostare di nuovo le lancette in avanti di un’ora: alle 2 di notte diventeranno le 3. Anche se perderai un’ora di sonno, guadagnerai più luce nelle ore serali.