Un recente studio preprint, non ancora sottoposto a revisione paritaria, ha evidenziato un interessante legame tra videogiochi, esercizio fisico e salute mentale . La ricerca suggerisce che i videogiochi sono associati a un miglioramento delle capacità cognitive , mentre l’esercizio fisico sembra correlato a una migliore salute mentale . Questo studio si inserisce nell’ambito della medicina preventiva , indagando su come le abitudini quotidiane permettono di mantenere il benessere cognitivo e psicologico.

Videogiochi e Capacità Cognitive

I videogiochi sono spesso considerati utili per potenziare le abilità come la memoria, la risoluzione dei problemi e la comunicazione. Questo nuovo studio ha confermato tale ipotesi, dimostrando che chi gioca regolarmente ai videogiochi tende a presentare migliori capacità cognitive, come l’attenzione, il ragionamento e le abilità verbali. Secondo i dati raccolti, i partecipanti che giocavano per almeno cinque ore a settimana mostravano un funzionamento cognitivo simile a quello di persone più giovani di 14 anni.

Esercizio Fisico e Salute Mentale

D’altra parte, l’ esercizio fisico è noto per il suo impatto positivo sulla salute mentale, riducendo i sintomi di ansia e depressione . Lo studio ha evidenziato che coloro che rispettavano o superavano le linee guida dell’OMS sull’attività fisica settimanale mostravano una minore incidenza di disturbi mentali. Tuttavia, non è emersa una correlazione tra l’esercizio fisico e il miglioramento delle capacità cognitive.

Uno Studio Internazionale con Oltre 2.000 Partecipanti

Il progetto, noto come Brain and Body , ha coinvolto più di 2.000 partecipanti da diverse parti del mondo. I soggetti hanno compilato questionari demografici, clinici e psicologici, oltre a un questionario sull’attività fisica. Inoltre, hanno partecipato a giochi online progettati per testare diversi aspetti della cognizione.

Analisi del Legame tra Corpo e Mente

Nonostante i limiti legati ai dati auto-riferiti , i risultati forniscono importanti indicazioni per comprendere meglio il rapporto tra stile di vita, cognizione e salute mentale. Secondo il professore Adrian Owen della Schulich School of Medicine & Dentistry, lo studio suggerisce che l’adozione di abitudini sane, come giocare ai videogiochi o praticare attività fisica, potrebbe favorire un invecchiamento cognitivo più salutare.

I dettagli completi dello studio, disponibili su PsyArXiv , saranno presentati il ​​19 ottobre al Manchester Science Festival presso il Science and Industry Museum .