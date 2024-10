Prosegue senza sosta e si rafforza l’attività di controllo straordinario del territorio ed i servizi ad Alto Impatto predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica anche in riferimento ai recenti episodi delittuosi e di devianza che hanno di recente interessato il Comune di Vittoria.

Tali servizi, finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità e a prevenire eventuali episodi che potrebbero costituire turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno l’obiettivo di incrementare la sicurezza attraverso una serrata e costante incisività delle forze dell’Ordine sul territorio in termini di presidio, di controllo e di pronto intervento.

In tale contesto, la scorso fine settimana anche sabato sera, sono stati espletati molteplici mirati servizi anche nelle ore serali e notturne dagli Agenti della Polizia di Stato, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione degli operatori della Polizia locale che hanno intensificato l’attività di controllo del territorio sia nelle zone centrali (Piazza del Popolo, via Cavour, via Garibaldi, via San Martino, via Roma, Via Magenta, via Caporale degli Zuavi, via Vicenza, via Como, via Senia e Piazza Daniele Manin) che in quelle periferiche del comune di Vittoria.

Nel corso di dette attività, con più pattuglie, gli operatori hanno effettuato in sinergia, sia molteplici posti di controllo che pattugliamento dinamico nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Durante le fasi operative dei servizi espletati, sono state identificate complessivamente 445 persone, controllati 200 Veicoli ed accertate 9 infrazioni al codice della strada con conseguenti contestazioni delle violazioni nei confronti dei conducenti dei veicoli.

Inoltre, sono stati effettuati 39 controlli domiciliari a soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’Autorità Giudiziaria e a Misure di Prevenzione personali.