Vittoria – “Sono state ore molto convulse per i volontari dei gruppi di protezione civile operanti sul territorio comunale, vale a dire il gruppo 107 G. Caruano e lo 092 gruppo comunale. A causa dei danni causati dal maltempo, è stato necessario intervenire contemporaneamente in più zone per mettere in sicurezza i siti più esposti e per garantire piena tranquillità ai cittadini. Ecco perché voglio ringraziare tutti gli operatori che, come sempre, quando c’è bisogno, rispondono sempre presente e che si sono messi a disposizione, in un momento così complesso, per fornire rassicurazioni specifiche a tutta la popolazione.

Tra l’altro, sono andato a trovarli perché ho voluto portare l’incoraggiamento dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Francesco Aiello e, al contempo, il nostro ringraziamento, certo di incarnare quello di tutta la città, per tutto ciò che hanno fatto e che continueranno a fare”. Così l’assessore comunale alla Protezione civile di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che sottolinea la grande operosità su tutti i fronti degli addetti, così come è stato, ad esempio, per la rimozione di un albero caduto in via Girolamo Giardina, per consentire il deflusso di acque piovane in via Pozzo Bollente sulla Sp 112 o la temporanea chiusura della Sp 18 Vittoria Santa Croce Camerina a causa di un allagamento della bretella del ponte all’interno del cantiere. In particolare, un’auto è rimasta impantanata ma è stata tirata fuori dai vigili del fuoco.

“Assieme agli operatori della Protezione civile – continua Nicastro – consentitemi di sottolineare l’opera, in particolare, del dott. Pancrazi per la sua guida della polizia locale, di Chiara Garofalo, responsabile dell’ufficio comunale di Protezione civile oltre a quella del dirigente della Cuc, Rosario Cultrone. Mi corre, altresì, l’obbligo di mettere in evidenza il grande lavoro svolto, per l’occasione, dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco. E naturalmente ringraziamo il sindaco, Francesco Aiello, per la sua costante guida in un ambito così delicato. La Protezione civile sta dando delle risposte meritorie della massima attenzione, soprattutto in un momento così delicato. E ritengo sia giusto metterne in evidenza al massimo le capacità”.