Comiso – “L’episodio verificatosi in via Eucalipti è di una gravità inaudita. Ci riporta indietro nel tempo, a una esasperazione senza confini. Non è una vicenda che si può liquidare in modo semplicistico. Occorre una presa di posizione forte e decisa. Comiso non ne può più di episodi di violenza. E apprendere che una donna di 89 anni è stata ferita in modo serio in seguito a uno scippo da parte di un ragazzo in moto, ci deve fare riflettere, e molto, sulla strada che vogliamo individuare per questa città”. Così i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Cristina Betta e Salvo Liuzzo, a proposito del caso di via Eucalipti che ha visto un’anziana scaraventata a terra e che, per questo motivo, ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo, sino a essere ricoverata in condizioni pesanti all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

“Ora – ancora Betta e Liuzzo – che la situazione fosse difficile, sul fronte ordine pubblico, lo sapevamo. Che fosse diventata pesante in questo modo, forse un po’ meno. Ma è necessario prenderne atto e individuare le contromisure. Il nostro gruppo consiliare ritiene che la presenza delle forze dell’ordine, con presidi interforze, possa fungere da deterrente. Non è una situazione affatto semplice. Ma qualcosa bisogna pur fare e il sindaco, al di là della solidarietà espressa, alla quale ovviamente si uniscono tutti i cittadini comisani, non può pensare di gestire il tutto con delle semplici enunciazioni di intenti. E’ necessario, da subito, scendere in campo, fare sentire la voce istituzionale per esprimere tutto il proprio rammarico e, allo stesso tempo, chiarire quali saranno le scelte che bisognerà compiere per evitare la recrudescenza del fenomeno. Il capitolo ordine pubblico deve rimanere all’ordine del giorno.

Ecco perché invitiamo la sindaca a farti portavoce del malessere imperante tra i cittadini e di farsi promotrice di un incontro con la Questura sul tema e sulle soluzioni da identificare”.