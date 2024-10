Vittoria – Chiusura della S.P.18 Vittoria – Santa Croce Camerina per lavori di messa in sicurezza. Lo annuncia una nota stampa del Comune di Vittoria. “Si informa la cittadinanza che mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 9:00 e fino al termine dei lavori (previsti per alcune ore), verrà chiusa al traffico la Strada Provinciale S.P.18 Vittoria – Santa Croce Camerina.

La chiusura – si legge nella nota del Comune – è necessaria per consentire interventi di messa in sicurezza del cantiere relativo alla ricostruzione del ponte, danneggiato dalle intense piogge dello scorso sabato. Invitiamo tutti i cittadini a predisporre percorsi alternativi per evitare disagi e a prestare attenzione alla segnaletica che verrà posizionata lungo il tratto interessato. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la collaborazione”.