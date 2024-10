Dopo oltre 40 giorni di coma, Fausto Teri, 48 anni, di Marsala, non ce l’ha fatta. Lo scorso 7 settembre, mentre guidava il suo scooter insieme al figlio, fu tamponato da una Jeep bianca sul lungomare di Marsala, vicino al porto. Il conducente del veicolo fuggì dal luogo dell’incidente, e fino ad oggi, non è stato ancora identificato.

L’incidente e la Corsa Contro il Tempo

Teri, gravemente ferito, fu immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Marsala, per poi essere trasferito d’urgenza al Villa Sofia di Palermo. Nonostante gli sforzi dei medici, il 48enne è deceduto dopo più di un mese di lotta tra la vita e la morte. La famiglia, gli amici e la comunità locale si erano mobilitati, con il fratello Paolo che aveva lanciato un appello pubblico per identificare il pirata della strada, ma ancora oggi l’autore dell’incidente rimane sconosciuto.

Fausto Teri: una vita dedicata alla musica e alla famiglia

Fausto Teri era molto conosciuto a Marsala, non solo per il suo carattere generoso, ma anche per la sua passione per la musica. Batterista autodidatta, suonava sin da adolescente e aveva fatto parte di diverse band rock locali negli anni ’90. La sua morte ha scosso profondamente la comunità, che sui social ha espresso un sentito cordoglio, ricordando il suo talento e la sua bontà d’animo.

Ricerche ancora in corso

Nonostante l’appello della famiglia e le indagini in corso, il conducente della Jeep bianca responsabile del tamponamento non è stato ancora identificato. La comunità di Marsala si stringe attorno alla famiglia, nella speranza che la giustizia possa fare il suo corso.