Un drammatico incidente si è verificato a Terrasini , nel Palermitano, dove un giovane di 21 anni è precipitato in una scarpata riportando gravi traumi. Il ragazzo è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico, ma a causa della gravità delle sue condizioni è stato successivamente trasferito al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. Attualmente, si trova in coma farmacologico , con i medici che lo hanno sedato per gestire le numerose fratture riportate nella caduta.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. I carabinieri della compagnia di Carini hanno avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.