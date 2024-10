Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia una nuova allerta gialla in alcune province siciliane ed in particolare a Ragusa, Siracusa, Catania e Messina dalla tarda serata di oggi, domenica 20 ottobre, e per le successive 24- 36 ore. Ecco il bollettino della Protezione Civile: si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, con quantitativi cumulati moderati, specie su Sicilia nord-orientale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto delle zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. I mari molto mosso lo Ionio, fino a localmente agitato lo Ionio meridionale a largo, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia. I venti localmente forti sud-orientali sui settori ionici, in progressiva attenuazione, tendenti a localmente forti sullo Stretto di Sicilia.

Meteo Sicilia, maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di Marco Gelfo del Il Mio meteo Sicilia (vedi foto) annunciano ancora maltempo nei settori ionici della Sicilia a partire da stasera. Ecco le previsioni: per lo spostamento verso ovest di un minimo depressionario presente sullo jonio, instabilità in arrivo sui settori jonici in tarda serata, che si estenderà in nottata sulle zone più ad ovest.