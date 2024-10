Danni ad alcuni tetti di abitazioni e pali della luce divelti. Sono alcuni dei danni registrati a Portopalo di Capo Passero oggi pomeriggio per una tromba d’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando per rispondere a diverse chiamate. Il maltempo registrato nelle ultime 24 ore in tutta la Sicilia continuerà anche per stasera.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per le prossime ore. Attesi anche forti temporali nella parte sud meridionale dell’isola ed in particolare nelle province di Ragusa e Siracusa per una nuova ondata di maltempo in risalita dal mare.