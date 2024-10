Catania – Un uomo stamattina è stato salvato da una donna in via Etnea trasformata in un fiume in piena a causa del forte maltempo. L’uomo e il suo motorino è stato travolto dall’acqua e trascinato lungo via Etnea per diversi metri.

La scena, immortalata da un video diventato virale, mostra il centauro insieme al mezzo a due ruote, forse un motorino elettrico, in evidente difficoltà. A intervenire, salvando la vita all’uomo, è stata una donna che lo ha afferrato per il giubbotto trascinandolo fino a una bottega commerciale che si trova al civico 151 di via Etnea.