Santa Croce Camerina – E’ stato rinviato causa maltempo al prossimo sabato, 26 ottobre, l’evento dal titolo “La prevenzione…salva la vita”. Rimane invariato il programma della manifestazione che vedrà, in occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, il Comune di Santa Croce Camerina – in collaborazione con l’ASP Ragusa, la Lega Italiana Lotta Tumori – LILT Ragusa, l’Avis Santa Croce Camerina e il G.A.S. Mazzarelli – in prima linea per una giornata con diversi eventi dedicati alla prevenzione.

Si inizia alle ore 16,00 con un convegno/dibattito presso la biblioteca comunale, che vedrà relatori la dott.ssa Maria Bonanno, responsabile del consultorio di santa croce; la dottoressa Maria Teresa Fattori, responsabile della Lilt di Ragusa e la dott.ssa Rosa Arena, psicologa della Lilt. Sarà anche attivo un desk dove lasciare i propri dati per la prenotazione gratuita di pap-test e Hpv da effettuare presso il consultorio di Santa Croce. Subito dopo il dibattito, alle 17,30 è previsto l’avvio della passeggiata rosa, con partenza dalla biblioteca comunale. Alle 18,30 è previsto l’arrivo in piazza Mandarà (ex mercato vecchio) per l’aperitivo a cura dell’Avis e del Gas Mazzarelli, e dove ci saranno presentazioni letterarie, stand tematici ed intrattenimento musicale.