Vittoria – Il personale e i volontari della Protezione Civile di Vittoria stanno lavorando in diverse zone della città per mettere in sicurezza alcune strade allagate per il maltempo ed effettuare operazioni per il deflusso di acque piovane. In particolare il personale della Protezione Civile è intervento in via Pozzo Bollente sulla Sp 112 per far defluire le acque piovane che hanno allagato un tratto della trafficata strada.

Tra gli interventi anche la rimozione di albero caduto in via Girolamo Giardina a causa del forte vento della notte e di stamattina che si è abbattuto in tutto il territorio ibleo. (Foto Assenza)