Modica – “Emanata l’allerta meteo Arancione per domani, 19 ottobre 2024, dalla Protezione Civile Regionale”. Lo dice il sindaco di Modica, Maria Monisteri, con un nota stampa diffusa stasera. “Si prevedono forti precipitazioni anche a carattere temporalesco che potranno dare corso a locali allagamenti e fenomeni franosi specie nelle aree particolarmente esposte. Per tale motivo, – afferma il sindaco di Modica, – invito la popolazione di Modica a porre particolare attenzione e prudenza limitando gli spostamenti allo stretto necessario ed ai casi inderogabili.

Ho emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei centri per disabili, centri anziani, asili nido sia pubblici che paritari che privati siti nel territorio comunale per l’intera giornata di domani, 19 ottobre, a salvaguardia della pubblica incolumità.

E’ importante attuare le buone regole della protezione civile ed in particolare l’invito è a non sostare in prossimità di pali delle linee elettriche o della pubblica illuminazione, alberi, balconi e fabbricati. Non permanere in locali sottomessi e non attraversare sottopassi o altre aree ‘depresse’. Non permanere nei sottotetti e nelle cantine, in strutture precarie ed in tutti i locali particolarmente esposti agli agenti atmosferici.

Si devono rimuovere o comunque mettere in sicurezza, le suppellettili all’esterno degli edifici su terrazze e balconi. Non sostare e comunque allontanarsi dalle aree a ridosso del mare e dai corsi d’acqua, evitando l’attraversamento di quest’ultimi.

Sono stati già attivati i presidi di Protezione Civile che restano operativi fino al cessare dell’emergenza. Ricordo che ogni segnalazione durante la fase emergenziale, va fatta al numero 331 3045200”.