Scicli – I piccoli centri che si affacciano sul mare potranno avvalersi del sostegno della Regione Siciliana. Il governo Schifani ha messo a disposizione del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea fondi per 1,5 milioni di euro da destinare ai borghi marinari, che rispondono a precisi criteri di eleggibilità. Ad annunciarlo è il consigliere comunale, della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes.

“La misura – afferma Lopes – ha come obiettivi la promozione e valorizzazione della storia dei borghi marinari, della pesca e dei prodotti ittici quale elemento identitario, il riconoscimento delle potenzialità economiche e produttive, la salvaguardia della biodiversità marina autoctona e la promozione della cultura delle antiche maestranze del mare”. “1,5 milioni da destinare – continua Lopes – a 27 comuni siciliani che rispondono a precisi criteri di eleggibilità. Possono promuovere gli interventi anche in forma associata: a) Comuni e loro organismi associativi; b) Altri enti pubblici (Liberi consorzi comunali/Città metropolitane, Autorità di sistema portuale, Camere di commercio, etc.); c) Co.Ge.P.A. e GAL della pesca regolarmente costituiti e attivi;d) Associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato con finalità statutarie coerenti con gli obiettivi della misura;e) Aziende e soggetti privati (senza scopo di lucro) proprietari e/o titolari di concessioni e/o diritti reali su beni immobili catalogati nell’ambito del REIMAR”.

“C’è tempo fino alle 23.59 del 30 ottobre – specifica il consigliere Marco Lopes – per avanzare il proprio progetto e poter così accedere ai fondi per un massimo di 300 mila euro. Il consigliere Lopes si è sempre impegnato in consiglio comunale a promuovere la valorizzazione e sviluppo delle borgate marinare di Scicli, al potenziamento dei servizi dedicati alla pesca fino a progetti volti alla valorizzazione del turismo, considerandole le ‘quattro regine’ e invita l’Amministrazione comunale e tutti i soggetti interessati a farsi avanti in quanto i campi di intervento sono molteplici e si possa usufruire del massimo possibile perché sono occasioni da non lasciarsi sfuggire”.