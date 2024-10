Grave incidente sul lavoro questa mattina a Ispica, dove un camion ha travolto un’impalcatura in un cantiere sulla SS 115, all’angolo di via Padova. Due operai che stavano lavorando al primo piano dell’impalcatura sono rimasti feriti.

Dinamica dell’incidente

L’edificio in questione era in fase di ristrutturazione, e il camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha colpito i tubi in acciaio dell’impalcatura, piegandoli. L’impatto ha fatto perdere l’equilibrio ai due operai, che sono caduti al suolo.

Uno dei due, un operaio di origini tunisine, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che stanno effettuando i rilievi per accertare eventuali responsabilità, sia da parte dell’autista del camion che in merito al rispetto delle misure di sicurezza del cantiere. Anche le ambulanze del 118 sono intervenute tempestivamente per prestare i primi soccorsi.