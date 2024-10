Il maltempo in arrivo in Sicilia con un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo. Secondo le previsioni meteo di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia” (vedi foto diseguito) la situazione meteo cambierà radicalmente a partire da venerdì e nel weekend. Dopo alcuni giorni di clima stabile, le piogge torneranno a interessare l’isola, con un deciso calo delle temperature.

Cambiamenti meteorologici: fine dell’ottobrata

Entro giovedì, il clima in Sicilia continuerà ad essere stabile e mite grazie agli ultimi giorni dell’Ottobrata. Tuttavia, da venerdì, un cambiamento radicale nelle correnti porterà piogge abbondanti e un ritorno alle condizioni tipicamente autunnali. Le temperature subiranno un deciso calo, scendendo sotto la media stagionale e segnando l’inizio di un periodo più fresco e instabile.

Il maltempo, come scrive MeteoWeb (vedi foto in basso), è imminente sull’Italia e in Sicilia a causa di un ciclone mediterraneo in formazione porterà ad un netto cambiamento a partire da venerdì 18 ottobre. Le previsioni annunciano l’arrivo di piogge abbondanti che segneranno un deciso calo delle temperature, portandole sotto la media stagionale.

Venerdì 18 Ottobre: ​​maltempo con forti piogge

L’instabilità comincerà a farsi sentire su gran parte del Paese, con un maltempo intenso che colpirà in particolare il Sud Italia e le regioni del versante tirrenico centrale. La Sicilia sarà una delle aree maggiormente a rischio, con la possibilità di forti piogge che potrebbero causare disagi.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre: ​​culmine del maltempo

Il peggioramento raggiungerà il suo apice nel fine settimana, quando una saccatura fredda proveniente dall’Atlantico entrerà in collisione con le correnti calde e umide provenienti dal promontorio africano. Questo scontro tra masse d’aria opposte potrebbe generare condizioni meteo estreme, con piogge diffuse, temporali intense e rovesci.

Le regioni più colpite saranno quelle del Centro-Nord (Toscana, Friuli, Lazio, Campania), dove si prevedono accumuli piovosi importanti e temporali. Anche il Sud Italia sarà coinvolto, con un sistema temporalesco che attraverserà il medio-basso Tirreno , portando violenti temporali anche nelle regioni meridionali ed in particolare in Sicilia.