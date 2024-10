Modica – Con la ripresa dell’attività scolastica ripartono anche le mobilità Erasmus+, fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’IPS “Principi Grimaldi” di Modica. Quattro studenti di differenti indirizzi dell’istituto professionale modicano hanno appena partecipato alla prima mobilità del progetto Erasmus+ “Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools” in Turchia presso la città di Kayseri, capoluogo dell’omonima provincia dell’Anatolia Centrale. Dal 28 settembre al 5 ottobre 2024 gli studenti, accompagnati dai docenti proff. Gianluca Sasso e Marina Tidona, hanno vissuto, insieme ad altri studenti dei paesi partner provenienti dall’Ungheria e dalla Grecia, un’esperienza formativa entusiasmante e coinvolgente che ha permesso loro di approfondire le tematiche inerenti al progetto e non solo.

Infatti i nostri studenti sono stati ospiti presso i “colleghi turchi” e le loro famiglie per vivere una vera e propria full immersion negli usi e costumi del luogo. I giorni di permanenza e di convivenza tra i nostri studenti e gli altri “Erasmini” hanno permesso loro di comunicare in lingua inglese, lingua di lavoro del progetto Erasmus. Il trait d’union delle attività svolte durante la settimana è stato il benessere e un corretto stile di vita grazie all’aiuto delle nuove tecnologie. Gli studenti si sono cimentati in workshop e in una Lectio sulle dipendenze dai cellulari, in generale, tenuta da Cuney Bulut – School Counselor della scuola ospitante. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e coinvolti e le tematiche affrontate hanno fornito spunti di riflessione per il loro percorso di crescita. Questa mobilità è stata l’occasione per conoscere degli ambienti di apprendimento diversi dai nostri e affrontare nuove esperienze che hanno colpito emotivamente i partecipanti.

Dalla visita del castello di Kayseri al sottostante museo archeologico per finire al Grand Bazar, secondo soltanto a quello di Istanbul, e ancora la visita al Goreme Open Air National Museum in Cappadocia, patrimonio dell’UNESCO insieme alle Zelve Fairy Chimneys, tutto ha dato la possibilità di mettere a confronto le differenti culture e aprire gli occhi e la mente. Al termine della settimana trascorsa insieme, i docenti e gli studenti partecipanti si sono dati appuntamento ad aprile 2025 per la prossima tappa della mobilità in Ungheria.