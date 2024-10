Il Governo Regionale ha messo a disposizione del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea fondi per la concessione di contributi in conto capitale, per la realizzazione di iniziative a sostegno degli interventi per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari. 1,5 milioni da destinare a 27 comuni siciliani che rispondono a precisi criteri di eleggibilità. Nel sud est Sicilia tali fondi spettano ai comuni di Pozzallo, Pachino(Marzamemi), Portopalo di Capopassero.

Possono promuovere gli interventi anche in forma associata:

a) Comuni e loro organismi associativi;

b) Altri enti pubblici (Liberi consorzi comunali/Città metropolitane, Autorità di sistema portuale, Camere di commercio, etc.);

c) Co.Ge.P.A. e GAL della pesca regolarmente costituiti e attivi;

d) Associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato con finalità statutarie coerenti con gli obiettivi della misura;

e) Aziende e soggetti privati (senza scopo di lucro) proprietari e/o titolari di concessioni e/o diritti reali su beni immobili catalogati nell’ambito del REIMAR.

“C’è tempo fino alle 23.59 del 30 ottobre – specifica l’onorevole Ignazio Abbate – per avanzare il proprio progetto e poter così accedere ai fondi per un massimo di 300 mila euro. Chiaramente invito tutti i soggetti interessati a farsi avanti perché i campi di intervento sono molteplici. Dalla conservazione del patrimonio edile pubblico al potenziamento dei servizi dedicati alla pesca fino a progetti volti alla valorizzazione del turismo e della gastronomia locale. Mi auguro che i tre comuni interessati a noi vicini possano usufruire del massimo possibile perché sono occasioni da non lasciarsi sfuggire”.