Modica – Finale Playoff per il Modica Calcio di Pitino e Radenza che pareggia 2-2 in casa contro l’Aurora Alto Casertano e si regala il passaggio del turno grazie alla vittoria maturata nella gara di andata. Domenica sarà il turno della finale di andata contro Pompei, pronti alla trasferta per la Domenica successiva che decreterà il finale di stagione.

Primo tempo che vede le due formazioni partire subito con ritmi alti, le due squadre non hanno bisogno di studiarsi come nella sfida di andata. Al 5’ subito occasione per Savasta che, lanciato perfettamente da Palermo, batte a rete di sinistro ma trova subito pronto Esposito. Al 10’ arriva il vantaggio ospite con Petrone che si lancia sulla fascia e mette in mezzo, nessuna maglia azzurra arriva sul pallone che però sbatte sfortunatamente sulle gambe di Ballatore e finisce in porta. Il Modica prova a reagire facendo girare palla e cercando le incursioni di Savasta e Cacciola. Proprio il bomber si trova annullato il gol del pareggio per una posizione di fuorigioco al momento del cross di Cacciola. Proprio l’esterno al 42’ si regala la gioia del gol con un’incursione da vero attaccante su cross di Strano. Finisce dunque sull’1-1 la prima frazione di gara.

Nella ripresa si prova subito a passare in vantaggio con azioni ben costruite che portano al 12’ ad un uno due al bacio tra Parisi e Savasta, il terzino prova la battuta in porta che trova il palo destro. Solo due minuti più tardi per fallo di Palmisano arriva il rigore per l’Aurora Alto Casertano, dal dischetto si presenta Ciccarelli che prima si fa parare il tiro da Marino, poi sulla ribattuta porta in avanti i suoi. Al 25’ arriva anche una traversa per il Modica con una conclusione di Ballatore da dentro area che fa solo sussultare lo stadio. Al 29’ arriva la punizione di Cacciola che trova Savasta in mezzo pronto a mettere in rete da bomber di razza. Il finale di 2-2 maturato dopo 7’ di recupero regalano al Modica la finale Playoff.

“Sembra di averla giocata tutti questa partita – dichiarano i patron Mattia Pitino e Danilo Radenza a fine gara – lo staff, la dirigenza e ovviamente i ragazzi, noi da qui possiamo dare poco ma le energie spese sono state tante. La perseveranza in questo sport è un valore aggiunto, noi non abbiamo mai smesso di crederci e per questo abbiamo deciso di rilanciare in un momento difficile e affidarci a mister Settineri. Tanti meriti vanno al mister e soprattutto ai ragazzi che sono riusciti a resettare mesi bui e difficili. Adesso ci meritiamo questo risultato e ci godiamo il momento con le ultime due gare da giocare in una stagione lunghissima”.

Modica Calcio – Aurora Alto Casertano 2-2

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore, Strano (50’ st Vindigni), Trovato M., Diop, Azzara (15’ st Famà), Palmisano (39’ st Incatasciato), Cacciola, Palermo (22’ st Prezzabile), Savasta (42’ st Alfieri). Panchina: Trovato N., Ababei, Incatasciato, Vindigni, Alfieri, Biondi, Prezzabile, Famà, Agodirin. Allenatore: Alessandro Settineri.

Aurora Alto Casertano: Esposito, De Carlo (22’ st Bottiglieri), Mema, Puolo, De Lucia, D’Ovidio, Pisani (46’ st Parisi), Giaquinto (39’ st Orefice), Balsamo (35’ pt Haifane), Pettrone, Ciccarelli. Panchina: Mazzarella, Parisi, Orefice, Melillo, Bottiglieri, Haifane, Mancino. Allenatore: Antonio Cuccaro.

Marcatori: 10’ pt aut. Ballatore (A), 43’ st Cacciola

Ammoniti: Ballatore, De Carlo, Strano, Famà, Parisi