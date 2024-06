Le noci sono un alimento versatile e nutriente, utilizzato in una varietà di piatti, dalle salse ai dessert. Oltre al loro impiego in cucina, trovano applicazione anche in cosmetica e nel settore farmaceutico grazie alle loro proprietà benefiche.

Benefici delle Noci per la Salute

Le noci sono ricche di fosforo, calcio, ferro, potassio, zinco e rame, rendendole un’ottima scelta per le diete vegetariane. Con 580 calorie per 100 grammi, le noci forniscono un apporto energetico elevato. Tra le vitamine presenti, troviamo le vitamine A, B1, B6, F, C e P. Le noci contengono inoltre grassi polinsaturi, utili per combattere il colesterolo LDL (cattivo).

Uno studio americano ha evidenziato che le noci possiedono proprietà antitumorali, in particolare aiutano a prevenire il tumore al seno grazie agli acidi grassi omega-3 e agli antiossidanti. La presenza di acido alfa-linoleico conferisce alle noci proprietà digestive e diuretiche, mentre la vitamina E, con le sue proprietà antiossidanti, combatte i radicali liberi. L’arginina, un aminoacido essenziale, contribuisce alla salute delle arterie.

Le noci sono anche antianemiche, drenanti, energetiche, lassative, nutrienti, rimineralizzanti e vermifughe. Sebbene il loro elevato contenuto calorico possa essere problematico per chi ha problemi di sovrappeso, rappresenta un vantaggio per chi pratica attività sportiva.

Caratteristiche delle Noci

Disponibili tutto l’anno, le noci sono raccolte da metà settembre a fine ottobre e sono reperibili secche in qualsiasi mese. Le noci naturali hanno un guscio scuro e poroso, mentre quelle dei supermercati presentano un guscio color paglierino, ottenuto tramite sbiancamento. La parte commestibile, il gheriglio, è protetta da un guscio legnoso e da una membrana verde chiamata mallo.

Le noci, introdotte in Europa dai Romani, sono apprezzate per il loro sapore e valore nutritivo. Attraverso i secoli, sono state un alimento importante sia nelle tavole contadine che nei banchetti nobili.

Come Conservare le Noci

Per evitare il deterioramento, le noci devono essere conservate lontano da aria, luce, calore e umidità. Le noci con guscio possono essere mantenute fino a cinque mesi in sacchetti di carta, mentre quelle sgusciate devono essere conservate in contenitori ermetici in frigorifero, dove durano fino a due mesi. Per rimuovere la pellicina del gheriglio, basta immergere le noci in acqua bollente per alcuni secondi e strofinarle con un panno ruvido.