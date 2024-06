Vittoria – “Il risultato delle elezioni Europee ci consegna un dato chiaro: il lavoro svolto dal governo Meloni in questi 16 mesi è stato intenso e positivo. Un lavoro apprezzato e che ha portato a raggiungere quasi il 29% dei consensi a livello nazionale, con una crescita nei territori e una fiducia marcata nell’azione di Fratelli d’Italia e della coalizione di centro destra”.

adv

Così il vice capogruppo di FdI in Senato Salvo Sallemi che poi si sofferma sul dato regionale: “Anche in Sicilia Fratelli d’Italia ottiene risultati importanti e la provincia di Ragusa dimostra di essere nevralgica: infatti siamo il primo partito e otteniamo la percentuale più alta nell’Isola con vette altissime come a Santa Croce, Vittoria, Comiso. Un risultato che deriva dal radicamento della nostra classe dirigente, dal lavoro degli amministratori locali, dei circoli. Con l’onorevole Giorgio Assenza abbiamo dimostrato di essere sempre presenti per il nostro territorio e i riscontri ci danno ragione e fiducia. La risposta di Ragusa, pur non avendo candidati locali, è stata molto forte e dobbiamo continuare a crescere e radicarci. Adesso tocca a Fratelli d’Italia invertire la tendenza in Europa e portare avanti battaglie per l’agricoltura, la tutela del Made in Italy, la prima casa e il commercio.

adv

Porgo i miei auguri ai nostri eletti Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza. A tutti noi il compito di far tornare a sperare i cittadini avvicinando l’Europa al territorio: l’alta astensione deriva da una forte disaffezione e dallo scontento per una politica europea sinora distante dalla Sicilia”