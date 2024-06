Vittoria – Proseguono i lavori relativi alla realizzazione dei locali adibiti a mensa scolastica all’interno dell’area che ospita il nido Collodi, sita in via Roma angolo via Gaetano Salvemini. Il sopralluogo effettuato dall’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha consentito di certificare ulteriori passi in avanti lungo tale direzione. “Ma, soprattutto – aggiunge – di confermare che questa è un’amministrazione comunale che opera nell’interesse della collettività e, in particolare, delle famiglie.

Abbiamo trovato una città senza alcun locale adibito a mensa e quindi i bambini hanno registrato una serie di difficoltà, in questi anni, per tutto ciò che attiene l’assistenza nel settore della refezione scolastica. L’amministrazione Aiello e l’assessorato da me diretto, grazie alla competenza degli uffici, si sono prodigati per intercettare i fondi del Pnrr e questo lo si può considerare l’ennesimo percorso positivo che smentisce chi continua ancora in malafede a gettare discredito nei confronti della giunta Aiello asserendo che siamo l’amministrazione comunale che non ha reperito alcun fondo del Pnrr. Niente di più falso”. “Per quanto riguarda l’opera in questione – ancora Nicastro – stanno continuando i lavori per la realizzazione della pavimentazione, in particolare della prima base di questa struttura. Nei prossimi giorni sarà la volta dei pilastri.

Un’azione di fino quella che occorre attuare anche perché ricordo che si tratta di una struttura che sarà votata al risparmio energetico. Grazie alla guida del sindaco Aiello, sempre presente e molto puntiglioso per ciò che attiene l’andamento dei lavori, come assessore al ramo posso precisare che gli interventi stanno proseguendo rispettando il cronoprogramma per far sì che la struttura possa essere consegnata nel più breve tempo possibile. La città potrà contare sulle strutture che merita e soprattutto abbiamo dato un chiaro e forte segnale alle famiglie che porteranno i propri bambini all’interno di queste strutture e avranno garantita la refezione che rispetta i criteri vigenti e che risulta essere al passo con i tempi”.