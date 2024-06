L’estate 2024 porta con sé una vasta gamma di tendenze per le unghie, che spaziano dai delicati toni del rosa e neutri ai vivaci colori dell’arcobaleno, con design ispirati a farfalle e coccinelle. Ecco alcune idee per rendere le tue unghie trendy e alla moda questa estate.

Ricostruzione Unghie e Nail Art

Ogni donna può scegliere tra la ricostruzione delle unghie in gel o la semplice colata, se la lunghezza naturale delle unghie è adeguata. Dopo aver dato forma alle unghie, è possibile decorarle con smalti e disegni. Utilizzare un primer per unghie può essere utile per una maggiore durata della manicure.

Strumenti Essenziali per la Nail Art

Nel tuo kit per la nail art non possono mancare:

Smalti : tradizionali, brillanti, glitterati, metallizzati, opachi e fluorescenti.

: tradizionali, brillanti, glitterati, metallizzati, opachi e fluorescenti. Strumenti : nastro adesivo per strisce e forme, lunette per la french manicure, carta stagnola per miscelare smalti, pennelli, dotter e spugne per effetti sfumati.

: nastro adesivo per strisce e forme, lunette per la french manicure, carta stagnola per miscelare smalti, pennelli, dotter e spugne per effetti sfumati. Accessori: brillantini, strass, piume, tulle, fogli di giornale, piccoli adesivi, colla e stencil.

Design di Tendenza

Animalier: Un’idea originale e di tendenza, anche se non apprezzata da tutte. Pois, Linee e Forme Geometriche: Design semplici ma eleganti per un look minimalista.

Unghie: colori Moda Estate 2024

Tonalità Crema e Rosa: Perfette per chi ama uno stile delicato senza rinunciare all’originalità. Rainbow e Flowers Nails: Per chi ama i colori vivaci e particolari, l’effetto arcobaleno sarà un must per l’estate 2024. Anche design con farfalle, coccinelle e fiori saranno molto apprezzati.

Come Realizzare Fiocchi e Farfalle sulle Unghie

Fiocchi e Farfalle: Non sono così difficili da realizzare come sembrano. La tecnica consiste nel tracciare due linee che si incrociano e utilizzare i pois per creare farfalle stilizzate. Alternativamente, disegna due piccoli triangoli con le punte che si toccano e usa un pennello a punta fine per tracciare le antenne.

Come Realizzare Coccinelle sulle Unghie

Occorrente:

Smalto bianco (base)

Smalto nero (corpo)

Smalto rosso (ali)

Procedura: