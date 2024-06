Ragusa – “A Ibla, come d’altronde in qualunque borgo d’arte o centro storico – afferma il sindaco Peppe Cassì – 51 parcheggi in più possono tornare decisamente utili. Dopo un’attività di consolidamento e di manutenzione di questo sito, nonché dei suoi impianti e della sua segnaletica, quella che è di fatto una ulteriore zona di sosta per Ibla è pronta a essere utilizzata in concomitanza con la prima parte della stagione turistica. Una opzione in più, che si aggiunge al lavoro assiduo svolto in sinergia tra più Enti e più Assessorati per il parcheggio multipiano di via Peschiera”.

adv

“Il parcheggio di Largo San Paolo – prosegue l’assessore Giovanni Gurrieri – sarà a tutti gli effetti un punto strategico per la nostra mobilità: grazie alle splendide scale che conducono al Carmine e alla strategica fermata del nuovo servizio di trasporto pubblico, che a Ibla partirà il 17 giugno, si potrà comodamente lasciare l’auto qui per raggiungere tanto la parte storica superiore quanto il cuore di Ibla.

adv

Il parcheggio prevede anche 10 stalli per i motocicli e 2 per persone con disabilità. Da assessore al Centro storico aggiungo che questo intervento rientra in un’azione generale di riqualificazione del quartiere, con il ripristino del percorso che conduce all’antica macina, la realizzazione del marciapiede e il restauro del belvedere di via Risorgimento, il prossimo restauro dell’ex Macello di largo San Paolo che, in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo economico, diventerà un polo per la mobilità alternativa”.