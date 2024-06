Ancora qualche giorno e Modica vivrà un momento di arte, creatività e impatto emotivo, nel cuore della parte alta della Città. Sarà corso Santa Teresa il luogo dove domenica 16 giugno, dalle 19.00, andrà in scena una intensa serata di pregio, arte e fascino. Arte e Design protagoniste sin dal tardo pomeriggio, presentando la nuova collezione di Teste di Moro Verus by Cori Amenta. E sarà proprio lei, la designer e stylist siciliana, l’asse attorno a cui ruoterà una serata che vedrà anche una performance di body painting con Sabluk. Cori Amenta chiacchiererà con la giornalista Cinzia Vernuccio e poi diventerà l’anima di un dj-set che farà vivere musica e divertimento in una delle zone più suggestive di Modica.

E’ Cori, il valore di questa idea firmata dai titolari della Gioielleria Momenti d’Oro di corso Santa Teresa, insieme a Verus. Cori Amenta ama definirsi designer, stylist, dj/rockstar ma è soprattutto una persona che sa trasmettere emozioni, che racconta di una vita fatta di grandi conquiste sociali, della voglia di affermarsi contro stereotipi e per se stessa, di talento e intelligenza, capacità intuitive fuori dal comune e di una dote che è la definizione di ‘senso della bellezza’ e che questo senso scontorna in ogni suo dettaglio.

Cori Amenta rappresenta e trasmette energia; i suoi cliché del fashion system, sono intrisi di passione. Must della moda, la cercano per collaborazioni e per porre la firma in calce a grandi momenti. Le Teste di Moro che saranno il cuore dell’evento di Modica alta, con un tasso unico di eleganza e impatto emotivo, sono create da Cori Amenta. Quasi 21.000 follower su Instagram, 17.000 su Facebook, numeri elevati anche su altri canali social, fanno di questa Creative Director nata a Noto e che vive a Milano, un punto di riferimento del mondo della moda e della bellezza. Empatia spontanea e grande capacità di comunicazione, Cori Amenta è tanta Sicilia che ha saputo imporsi in Lombardia, senza dimenticare le sue radici ma esaltandone gli aspetti più belli, al punto da importarli e farli diventare brand nella loro essenza.

Ha disegnato la collezione di Teste di Moro realizzata da Verus che sarà presentata a Modica, corso Santa Teresa, il 16 di giugno alle 19.00 e che è un inno all’inclusività, pace e libertà. E Momenti d’Oro, diventa la vetrina dove l’arte si impone nella sua essenza più bella