Palermo – Il primo volo diretto Neos da New York JFK a Palermo è decollato ieri alle 17:00 locali, atterrando oggi (9 giugno) alle 7:20 all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi. Il volo di ritorno è partito alle 11:25, arrivando a New York alle 14:50. Questa frequenza settimanale si affianca a un secondo volo, previsto ogni lunedì alle 17:00 da New York, con arrivo a Palermo il martedì alle 7:20 e partenza per New York alle 11:25. Ogni settimana saranno disponibili 710 posti grazie al Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti.

Unica Connessione Diretta Sicilia-USA

Questo volo, l’unico diretto tra la Sicilia e gli Stati Uniti, sarà operativo per tutta la stagione estiva e sarà riconfermato per il prossimo anno con una frequenza aggiuntiva, portando il totale a tre voli settimanali. La Gesap, società che gestisce lo scalo di Palermo, ha dichiarato che questo collegamento rappresenta un’importante opportunità sia per il traffico outgoing che incoming, in particolare per la numerosa comunità siciliana residente a New York.

Obiettivi di Neos e Sviluppo del Network

Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, ha dichiarato: “Puntiamo a trasportare 20.000 passeggeri nell’estate 2024. Grazie agli aeromobili di ultima generazione e agli elevati standard di servizio, offriamo un collegamento in cui crediamo molto verso New York, una destinazione chiave per il nostro sviluppo.” Neos amplia così il proprio network verso il Nord America, dove è presente con tre voli settimanali sulla tratta New York-Milano Malpensa e un volo Toronto-Milano Malpensa che raddoppia durante l’estate.

Promozione del Brand Sicilia

Maria Concetta Antinoro, dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Siciliana, ha sottolineato le iniziative per promuovere il brand Sicilia, tra cui una campagna pubblicitaria sui velivoli e incontri B2B con operatori turistici statunitensi e siciliani, mirate ad aumentare i flussi turistici verso la Sicilia.

Opportunità per il Turismo e le Tradizioni Siciliane

Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, ha evidenziato l’importanza della rotta per New York per il turismo siciliano, ricco di tradizioni e cultura. Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, ha aggiunto: “Dopo diversi anni, torna il volo Palermo-New York, una grande opportunità per l’aeroporto di Palermo e per la Sicilia. Questo collegamento promuove il turismo delle radici e la contaminazione culturale.”