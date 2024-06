Con l’arrivo dell’estate, la prova costume si avvicina e molti italiani cercano metodi rapidi per perdere peso. Tra le varie diete presenti sul web, una poco conosciuta ma interessante è la dieta della forchetta o dieta del Forking (fork significa forchetta). Scopriamo di cosa si tratta, come funziona e cosa si mangia per ottenere risultati efficaci senza stress. Questa dieta è stata elaborata da Ivan Gavrilov, presidente di una società francese di consulenza e innovazione.

Cos’è la Dieta della Forchetta o dieta del Forking?

Come suggerisce il nome, questa dieta ruota attorno all’uso della forchetta. Permette di perdere fino a 2 kg a settimana concentrandosi su cibi che possono essere consumati solo con questa posata, come pesce, verdure e cereali. L’idea è di mangiare lentamente, riconoscere la sensazione di sazietà e non eccedere nelle quantità.

Come Funziona la Dieta della Forchetta?

La dieta si basa su una regola semplice: mangia a colazione come un re, a pranzo come un principe e a cena come un povero. Ecco una guida dettagliata per ogni pasto:

Colazione:

Via libera a cibi ricchi e nutrienti come latte, burro, yogurt, formaggi, uova e prosciutto. Aggiungi frutta e cereali integrali. Usa tutte le posate disponibili, ma senza esagerare nelle quantità.

Pranzo:

Il momento perfetto per zuppe e minestre di cereali e verdure, seguite da carne e un dessert leggero come un sorbetto, un gelato alla frutta o un budino. Anche pizza, pasta, panini e patatine fritte sono consentiti, ma con moderazione.

Cena:

Il momento chiave della dieta. Mangia solo cibi che puoi consumare con la forchetta, senza cucchiai, coltelli o dita. Banditi carne, salse, pizza, pane, stuzzichini, creme e marmellate. Consentiti pasta, riso, verdure, uova, pesce, legumi, germogli, cous-cous e sushi. Per concludere, un tè alla frutta è l’ideale.

Spuntini Permessi

Per evitare la fame tra i pasti, sono consentiti piccoli spuntini. Oltre alla frutta, che puoi consumare a metà mattina e a metà pomeriggio, sono permessi anche un sorbetto o un pezzo di cioccolato fondente tra pranzo e cena. Ricorda, però, che la merenda non dovrebbe mai essere dopo le 17.

Il Parere degli Esperti

La dieta della forchetta non è né iperproteica né iperglucidica e permette di mangiare un po’ di tutto, garantendo un apporto equilibrato di nutrienti. Medici e nutrizionisti l’hanno accolta con favore poiché non impone cambiamenti drastici e si adatta facilmente a una vita sociale normale.