Ragusa – Tutta Ragusa piange, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, morti questa notte in un terribile incidente stradale all’altezza del cavalcavia poco prima del ponte Costanzo sulla Ragusa-Modica. I due viaggiavano a bordo di una moto quando si sono scontrati con un’auto condotta da una 28enne di Modica rimasta a sua volta gravemente ferita. La coppia lascia due figli. La notizia ha fatto della morte della coppia ragusana ha fatto scattare tantissimi post sui social di cordoglio, dolore e incredulità.

I post di cordoglio per la morte della coppia ragusana

“Gianni Cascone e sua moglie Giusy non sono più con noi – si legge in un post con foto della coppia a firma di Pietro Pace a nome di Pericentro e della comunità Puntarazzi pubblicato su facebook -. Un terribile incidente se li è portati via stanotte, privando i figli dei due amati genitori e la comunità di Puntarazzi di due colonne portanti. Gianni è conosciutissimo in città, ma anche fuori Ragusa per essere un musicista di grande levatura oltre che un “Amico” di quelli con la A maiuscola.

Gianni, è stato un socio di PERICENTRO fin dalla fondazione, sempre pronto a fare la sua parte per la collettività e per le Contrade tutte. PERICENTRO si associa al dolore della famiglia, esprimendo sentite condoglianze in particolare a Stefano e Leonardo, che oggi vivono questa tragedia, che se gli porta via i genitori proprio oggi che doveva essere un giorno di festa per PERICENTRO”.