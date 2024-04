A Santa Croce Camerina si avvicina un significativo progresso nell’ambito della mobilità sostenibile con l’installazione imminente di sette nuove colonnine di ricarica per mezzi elettrici da parte di Enel X Way. Queste colonnine di ultima generazione consentiranno una ricarica rapida e completa dei veicoli, rappresentando un importante passo avanti per la città.

“Il nostro impegno per una città più pulita e sostenibile si traduce concretamente in questa iniziativa”, dichiara il sindaco Peppe Dimartino. “Abbiamo accolto immediatamente la proposta di Enel X Way, inserita in un programma di finanziamento Pnrr, per installare queste infrastrutture. Presto, la ricarica dei veicoli elettrici sarà accessibile non solo ai residenti, ma anche ai numerosi turisti che visiteranno la nostra città nelle prossime settimane. Questo servizio non solo supporta coloro che già possiedono veicoli elettrici, ma incoraggia anche una transizione graduale verso la mobilità sostenibile per un numero sempre maggiore di persone.”

Le colonnine saranno posizionate strategicamente in diverse zone della città, tra cui Corso Mediterraneo, Via degli Atleti, Via Foscolo, Via Ortigia, Via Veli e Via XXIV Maggio. “Questa iniziativa – aggiunge il sindaco – non comporterà costi per il nostro Comune, eppure renderà Santa Croce un modello di innovazione e progresso ambientale. Ringrazio gli uffici comunali per il loro impegno nell’installazione di queste colonnine. Presto, offriremo un nuovo e moderno servizio alla cittadinanza.”