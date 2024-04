Gli eventi astronomici che caratterizzeranno il mese di aprile saranno diversi e spettacolari. L’appuntamento più atteso dagli astrofili di tutto il mondo è sicuramente l’eclissi totale di Sole, che però, purtroppo, non sarà visibile dall’Italia. Il fenomeno più suggestivo a cui assisteremo nel nostro Paese sarà dunque la Luna Rosa, ma ci saranno anche alcune interessanti congiunzioni e una pioggia di stelle cadenti. Ecco un riepilogo delle date, segnalate da 3BMeteo.

La Luna Rosa

Mercoledì 24 aprile alle 23:49 ora italiana ci sarà il plenilunio conosciuto con il nome di Luna Rosa. Il nostro satellite, però, non avrà questo colore, ma il tradizionale bianco brillante. Il nome deriva dai nativi americani, che la chiamarono così riferendosi alla “Phlox subulata”, un fiore selvatico che fiorisce nei prati proprio all’inizio della primavera colorandoli di rosa. La Luna d’aprile è anche nota, ad esempio, come Luna del Pesce proprio perché in questo periodo dell’anno i branchi di pesci risalivano la corrente per deporre le uova.

I baci stellari

Saranno quattro le congiunzioni tra pianeti nel mese di aprile. Sabato 6 Luna, Marte e Saturno, alle 6:00 GMT, si troveranno nella costellazione dell’Acquario. Il nostro satellite, domenica 7 aprile, sarà protagonista di una congiunzione con Venere, mentre mercoledì 10 aprile si “bacerà” con Giove, alle 21, nella costellazione dell’Ariete. L’ultima congiunzione di questo mese avverrà giovedì 11 aprile alle 5:30 e sarà tra Marte e Saturno nella costellazione dell’Acquario.

Stelle cadenti

Da martedì 16 a giovedì 25 aprile si potranno esprimere diversi desideri grazie alle Liridi, il cui picco di attività è previsto per lunedì 22 aprile alle 9. Tuttavia, la notte tra il 23 e il 24 aprile sarà meno indicata per l’osservazione delle meteore, visto che ci sarà anche l’illuminazione della Luna Rosa.

Qui vi segnaliamo alcuni luoghi cittadini da cui vedere le stelle e osservare al meglio il cielo, allontanandosi dalle luci della città:

La collina di Superga, lungo la strada provinciale dei Colli, verso Pino Torinese

Il Monte dei Cappuccini, considerato a Torino, uno dei luoghi più romantici

Parco Europa, a Cavoretto, è un ottimo punto di osservazione

I Laghi di Avigliana sono un buon punto, dove la natura domina e non ci sono fonti di illuminazione artificiale

Il Colle del Nivolet, sul Gran Paradiso, è il punto più buio d’Italia ed è molto amato dagli astrofili per ammirare le bellezze del cielo.

Eclissi totale di Sole

Lunedì 8 aprile si verificherà la più lunga eclissi di Sole dal 1806 ad oggi: l’oscuramento del disco solare durerà, in Messico, più di 4 minuti e 28 secondi.

“L’eclissi del secolo”, però, che sarà visibile in Messico, Stati Uniti e Canada, non sarà visibile dall’Italia, ma si potrà seguire in diretta streaming collegandosi a diversi portali come quello sul sito di Virtual Telescope Project.