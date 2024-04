Preparati per ammirare la maestosità della Luna piena di aprile! Quest’anno, potremo vederla illuminare il cielo il 23 aprile alle 23:49, secondo il Greenwich Mean Time (o 00:49 ora italiana).

Perché si chiama Luna Rosa?

Molti potrebbero pensare che il termine “Luna Rosa” si riferisca al colore che la Luna assumerà quella sera, ma non è così. Si tratta di un malinteso comune. La Luna si mostrerà sempre con il suo colore naturale: bianco brillante, con macchie grigio scuro che rappresentano i mari e i crateri più grandi. Noi, qui sulla Terra, godremo dello spettacolo sopra di noi.

In realtà, il nome “Luna Rosa” deriva dal fiore “Phlox subulata”, noto anche come “muschio rosa”, che fiorisce nei prati proprio in questo periodo, all’inizio della primavera.

Leggende sulla Luna Rosa Ci sono molte leggende tramandate sulla Luna piena di aprile. Secondo i nativi americani, ad esempio, la Luna Rosa era associata alla rinascita della natura dopo i mesi invernali, diventando simbolo di rinascita spirituale.

Per le prime comunità cristiane, la Luna Rosa era nota come “la Luna pasquale”, poiché appare sempre prima della resurrezione di Cristo. Anche per loro rappresenta rinascita e purificazione dello spirito e dell’anima.

Per i Celti, questa Luna è chiamata “Luna della crescita”, poiché aprile è il momento in cui si raccolgono i primi frutti e le prime coltivazioni. Per i popoli indù, la Luna Rosa celebra la nascita divina di “Lord Hanuman”, mentre per i buddhisti indica la visita del Buddha in Sri Lanka.

La Luna piena del 23 aprile 2024 illuminerà il cielo più che mai. Guardandola, ricorderemo il suo nome, Luna Rosa, e l’inizio della primavera: la stagione della rinascita e della purificazione. Siamo pronti a osservare lo spettacolo?