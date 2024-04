Una giornata che avrebbe dovuto essere di festa, si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente il cuore di Serradifalco. Calogero Pace, un giovane di soli 30 anni, ha perso la vita in un terribile incidente mentre si trovava alla guida della sua moto. Il tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, giornata della Pasquetta, nelle campagne di contrada Balate, ai confini della città.

Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale medico e dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente, non c’è stato nulla da fare per salvare Calogero. Le cause esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite, mentre i militari dell’arma stanno svolgendo le indagini necessarie per risalire alla dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Calogero era conosciuto e amato da tutti a Serradifalco. Un giovane solare, sempre disponibile e pieno di vita, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità. I suoi amici e concittadini, sconvolti dalla notizia, hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia attraverso i social media. «Calogero, fai buon viaggio», sono state le parole di molti.

Una delle ultime immagini condivise da Calogero su Facebook mostra le sue passioni: una moto e un tir. Una testimonianza delle sue gioie e delle sue passioni che ora rimarranno solo nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

Anche il sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, ha voluto esprimere il suo dolore per questa perdita incolmabile. Attraverso un post su Facebook, il sindaco ha descritto Calogero come una persona perbene, apprezzata da tutti per la sua dedizione al lavoro e la sua vitalità. Ha espresso il cordoglio di tutta la comunità di Serradifalco per questa tragedia improvvisa e inspiegabile, rivolgendo un pensiero speciale alla famiglia di Calogero, colpita da un dolore così profondo e inatteso.