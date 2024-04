Modica – Un automobilista ha preso per errore una scalinata con la propria auto in via Muriana a Modica. Il conducente di una Peugeot ha imboccato la strada che collega via Nuova Sant’Antonio con via Vittorio Veneto, senza rendersi conto che in un certo punto la strada da carrabile si trasforma in una scalinata. Proseguendo, ha percorso alcuni gradini prima di rendersi conto dell’errore. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.